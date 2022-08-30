Назван стадион в Лондоне, на котором может пройти матч «Шахтёр» - «Динамо»

Как сообщил журналист Александр Денисов, руководители «Шахтёра» и киевского «Динамо» действительно занимаются организацией противостояния в столице Англии – Лондоне.

Как сообщил посредством своего ютуб-канала иснсайдер, матч может пройти на домашнем стадионе «Вест Хэма». Сейчас стороны согласовывают детали по организации события.

Напомним, что поединок между принципиальными соперниками состоится в рамках седьмого тура Премьер-лиги. Точная дата проведения матча – 15 октября.

В предыдущем матче УПЛ «Шахтёр» отпраздновал минимальную победу над «Кривбассом» (1:0), а «Динамо» неожиданно было разгромлено клубом «Днепр-1» (0:3).