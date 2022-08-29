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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Луческу намекнул на уход из «Динамо»

 
29 Августа 2022 • 09:17 Комментировать
Динамо Киев
0:3
Днепр-1
окончен

В матче второго тура чемпионата Украины по футболу киевское «Динамо» потерпело разгромное поражение от «Днепра-1» со счетом 0:3. Во время послематчевого общения с журналистами наставник столичного коллектива Мирча Луческу намекнул, что может покинуть свой пост.

«Может, это моя последняя игра», - передает слова румынского наставника dynamo.kiev.ua.

77-летний специалист занимает пост рулевого «Динамо» с июля 2020 года. Контракт Мирчи с «бело-голубыми» рассчитан до завершения сезона-2023/2024.

Следующий матч в Премьер-лиге киевская команда проведет против «Зари». Поединок состоится в субботу, 3 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Киев Мирча Луческу
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