Луческу намекнул на уход из «Динамо»

В матче второго тура чемпионата Украины по футболу киевское «Динамо» потерпело разгромное поражение от «Днепра-1» со счетом 0:3. Во время послематчевого общения с журналистами наставник столичного коллектива Мирча Луческу намекнул, что может покинуть свой пост.

«Может, это моя последняя игра», - передает слова румынского наставника dynamo.kiev.ua.

77-летний специалист занимает пост рулевого «Динамо» с июля 2020 года. Контракт Мирчи с «бело-голубыми» рассчитан до завершения сезона-2023/2024.

Следующий матч в Премьер-лиге киевская команда проведет против «Зари». Поединок состоится в субботу, 3 сентября.