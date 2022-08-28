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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Киевское «Динамо» разгромно проиграло «Днепру-1»

 
28 Августа 2022 • 18:58 Комментировать
Динамо Киев
0:3
Днепр-1
окончен

Киевское «Динамо» провело шесть официальных матчей в 2022 году перед стартом в новом чемпионате Украины. И первый поединок получился провальным. В борьбе с «Днепром-1» команда Мирчи Луческу пропустила сразу три безответных гола. Эдуард Сарапий открыл счёт на 43-й минуте, Александр Пихалёнок упрочил перевес своей команды в начале второго тайма, а Валентин Рубчинский поставил точку на 90-й минуте - 3:0.

Протокол игры

 
Динамо Киев0:3Днепр-1
  43'Eduard Sarapiy (0:1)
  55'Пихалёнок Александр (0:2)
  90' (0:3)
Бущан Георгий  42'Кравченко Никита 46' (Кедзёра Томаш ( 46') Забарный ИльяПопов Денис II 13' (Сирота Александр ( 13') Дубинчак ВладиславКараваев Александр  35' 74' (Тымчик Александр ( 74') Шапаренко НиколайСидорчук Сергей  68'Шепелев Владимир  29' 46' (Гармаш Денис ( 46') Буяльский ВиталийБеседин Артём 64' (Ванат Владислав ( 64')
Запасные: Андриевский АлександрБол АнтонБойко ДенисБурда НикитаНещерет РусланOleksandr Yatsyk
Max WalefТанчик Владимир 79' (Когут Игорь ( 79') Eduard SarapiyСваток Александр  26' 72' (Логинов Сергей ( 72') Gabriel Dal Toe Busanello  45'Гуцуляк АлексейБланко ДомингоБабенко РусланГромов Артём 56' (Назаренко Александр ( 56'  86') Пихалёнок АлександрДовбик Артём
Запасные: Юрчук ВалерийРыбак ВладиславАдамюк Владимир
28 августа. Стадион "Арена Львов" (Львов).

 

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Динамо Киев Днепр-1
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29.08  13:00 Металлист ... Ингулец
29.08  15:00 Александрия ... Минай
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Сегодня, 28 Августа
18:58 · Украина. Премьер-лига
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