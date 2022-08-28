Киевское «Динамо» разгромно проиграло «Днепру-1»

Киевское «Динамо» провело шесть официальных матчей в 2022 году перед стартом в новом чемпионате Украины. И первый поединок получился провальным. В борьбе с «Днепром-1» команда Мирчи Луческу пропустила сразу три безответных гола. Эдуард Сарапий открыл счёт на 43-й минуте, Александр Пихалёнок упрочил перевес своей команды в начале второго тайма, а Валентин Рубчинский поставил точку на 90-й минуте - 3:0.

Протокол игры