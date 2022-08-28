Киевское «Динамо» разгромно проиграло «Днепру-1»

Киевское «Динамо» провело шесть официальных матчей в 2022 году перед стартом в новом чемпионате Украины. И первый поединок получился провальным. В борьбе с «Днепром-1» команда Мирчи Луческу пропустила сразу три безответных гола. Эдуард Сарапий открыл счёт на 43-й минуте, Александр Пихалёнок упрочил перевес своей команды в начале второго тайма, а Валентин Рубчинский поставил точку на 90-й минуте - 3:0.
Протокол игры
|43'Eduard Sarapiy (0:1)
|55'Пихалёнок Александр (0:2)
|90' (0:3)
Бущан Георгий• 42'Кравченко Никита46' (Кедзёра Томаш (46') •Забарный Илья•Попов Денис II13' (Сирота Александр (13') •Дубинчак Владислав•Караваев Александр 35'74' (Тымчик Александр (74') •Шапаренко Николай•Сидорчук Сергей• 68'Шепелев Владимир 29'46' (Гармаш Денис (46') •Буяльский Виталий•Беседин Артём64' (Ванат Владислав (64')
Max Walef•Танчик Владимир79' (Когут Игорь (79') •Eduard Sarapiy•Сваток Александр 26'72' (Логинов Сергей (72') •Gabriel Dal Toe Busanello• 45'Гуцуляк Алексей•Бланко Доминго•Бабенко Руслан•Громов Артём56' (Назаренко Александр (56') • 86'Пихалёнок Александр•Довбик Артём
Запасные: Юрчук Валерий•Рыбак Владислав•Адамюк Владимир
28 августа. Стадион "Арена Львов" (Львов).
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