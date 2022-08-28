«Шахтёр» оценил «украинского Неймара» в 35 миллионов евро

В «Шахтёре» оценили своего главного таланта – полузащитника Михаила Мудрика. Согласно информации «Футбол 24», украинский топ-клуб рассчитывает выручить с потенциального трансфера футболиста порядка 35 миллионов евро.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к Мудрику со стороны европейских клубов. Заполучить игрока в свои ряды хотели «Ницца», «Брентфорд» и леверкузенский «Байер». Французский клуб был готов купить Михаила за 25 миллионов, однако украинская сторона ответила отказом.

В свою очередь эксперты Transfermarkt оценивают полузащитника в девять миллионов евро. Трудовое соглашение Мудрика с «горняками» рассчитано до конца 2026 года.