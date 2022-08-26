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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Матч «Шахтёр» - «Динамо» может пройти в Лондоне

 
26 Августа 2022 • 06:42 Комментировать

Стало известно, где может состояться центральный матч седьмого круга Украинской премьер-лиги между «Шахтёром» и киевским «Динамо». По сообщениям UA.tribuna, встречу могут провести в Лондоне.

Как информирует источник, наставник столичного клуба Мирча Луческу доволен этой идеей. В данный момент стороны занимаются организационными вопросами.

Напомним, что поединок седьмого тура «Шахтёр» - «Динамо» запланирован на 15 октября. Изначально планировалось, что данное противостояние пройдет на стадионе «Металлист», расположенном в Харькове.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Динамо Киев
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