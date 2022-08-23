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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

«Шахтёр» не смог забить «Металлисту-1925» в стартовом матче нового сезона УПЛ

 
23 Августа 2022 • 15:06 Комментировать
Шахтёр Донецк
0:0
Металлист-1925
окончен

Во вторник стартовал новый чемпионат Украины. Первыми на поле вышли футболисты «Шахтёра» и «Металлиста-1925». Ослабленные уходом легионеров «горняки» не смогли взломать оборону противника. Тем не менее, «Шахтёр» был гораздо острее, было и попадание в каркас ворот Михаила Мудрика, и выход один на один Георгия Судакова, и удары рядом со створом, и сэйвы голкипера, но всё же 0:0.

Протокол игры  
Шахтёр Донецк0:0Металлист-1925
Трубин АнатолийМихайличенко БогданМатвиенко НиколайКривцов СергейЛукас ТэйлорСтепаненко ТарасМудрик МихаилДжурасек НевенСудаков Георгий 61' (Бондаренко Артём ( 61') Петряк Иван 76' (Очеретько Олег ( 76'  84') Сикан Даниил 61' (Тотовицкий Андрей ( 61')
Запасные: Бондарь ВалерийТопалов ДмитрийКулаков АндрейШевченко АлексейКорниенко ВикторКонопля ЕфимПятов Андрей
Мозиль ОлегКурило ИгорьШершень МихаилМартынюк ЯрославРеменюк Андрей  72' 78' (Дмитренко Владислав ( 78') Кравченко Дмитрий 79' (Дудик Артём ( 79') Габелок АртёмРусин РостиславIllia ZubkovСидоренко ДенисПономарь Виталий
Запасные: Коваленко Иван АлександровичТкачук ЕвгенийВендел Жералдо
23 августа. Стадион "Олимпийский (Киев)" (Киев).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Металлист-1925
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окончен Шахтёр Донецк 0:0 Металлист-1925
Идет 56 минута Заря 3:0 Ворскла 3.10 3.40 2.30
Идет 57 минута Черноморец Од 0:1 Верес
23.08  17:00 Колос Ковалёвка ... Кривбасс 2.55 3.30 2.80
24.08  15:00 Рух Львов ... Металлист 2.18 3.35 3.40
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Сегодня, 23 Августа
15:06 · Украина. Премьер-лига
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