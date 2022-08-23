«Шахтёр» не смог забить «Металлисту-1925» в стартовом матче нового сезона УПЛ

Во вторник стартовал новый чемпионат Украины. Первыми на поле вышли футболисты «Шахтёра» и «Металлиста-1925». Ослабленные уходом легионеров «горняки» не смогли взломать оборону противника. Тем не менее, «Шахтёр» был гораздо острее, было и попадание в каркас ворот Михаила Мудрика, и выход один на один Георгия Судакова, и удары рядом со створом, и сэйвы голкипера, но всё же 0:0.