«Шахтёр» не смог забить «Металлисту-1925» в стартовом матче нового сезона УПЛ

Во вторник стартовал новый чемпионат Украины. Первыми на поле вышли футболисты «Шахтёра» и «Металлиста-1925». Ослабленные уходом легионеров «горняки» не смогли взломать оборону противника. Тем не менее, «Шахтёр» был гораздо острее, было и попадание в каркас ворот Михаила Мудрика, и выход один на один Георгия Судакова, и удары рядом со створом, и сэйвы голкипера, но всё же 0:0.
Протокол игры
Трубин Анатолий•Михайличенко Богдан•Матвиенко Николай•Кривцов Сергей•Лукас Тэйлор•Степаненко Тарас•Мудрик Михаил•Джурасек Невен•Судаков Георгий61' (Бондаренко Артём (61') •Петряк Иван76' (Очеретько Олег (76') • 84'Сикан Даниил61' (Тотовицкий Андрей (61')
23 августа. Стадион "Олимпийский (Киев)" (Киев).
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