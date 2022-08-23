Фланговый защитник Лукас Тейлор, выступавший в греческом чемпионате за ПАОК, продолжит свою карьеру в Украинской премьер-лиге. Новым местом работы 27-летнего бразильского футболиста стал «Шахтёр», об этом рапортует клубная пресс-служба «горняков».

Стороны заключили соглашение на правах аренды. О возможном праве последующего выкупа пока ничего не сообщается.

Стоит отметить, что Тейлор имеет опыт выступлений за украинские команды – он поиграл в составе «Днепра-1» и «Львова». В общей сложности защитник сменил за свою карьеру 13 клубов.

Сегодня, 23 августа, «Шахтёр» стартует в новом сезоне УПЛ. В первом туре «горняки» встретятся с «Металлистом 1925».