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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

«Шахтёр» подписал бразильца из греческого чемпионата официально

 
23 Августа 2022 • 07:09 Комментировать

Фланговый защитник Лукас Тейлор, выступавший в греческом чемпионате за ПАОК, продолжит свою карьеру в Украинской премьер-лиге. Новым местом работы 27-летнего бразильского футболиста стал «Шахтёр», об этом рапортует клубная пресс-служба «горняков».

Стороны заключили соглашение на правах аренды. О возможном праве последующего выкупа пока ничего не сообщается.

Стоит отметить, что Тейлор имеет опыт выступлений за украинские команды – он поиграл в составе «Днепра-1» и «Львова». В общей сложности защитник сменил за свою карьеру 13 клубов.

Сегодня, 23 августа, «Шахтёр» стартует в новом сезоне УПЛ. В первом туре «горняки» встретятся с «Металлистом 1925».

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Лукас Тейлор
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23.08  13:00 Шахтёр Донецк ... Металлист-1925
23.08  15:00 Заря ... Ворскла 3.10 3.40 2.30
23.08  15:00 Черноморец Од ... Верес
Идет 0 минута Черноморец Од 0:0 Мариуполь
Идет 0 минута Ворскла 0:0 Верес
Идет 0 минута Динамо Киев 0:0 Ингулец
Идет 0 минута Днепр-1 0:0 Десна
Идет 0 минута Металлист-1925 0:0 Шахтёр Донецк
Идет 0 минута Александрия 0:0 Львов
Идет 0 минута Рух Львов 0:0 Колос Ковалёвка
Идет 0 минута Минай 0:0 Заря
23.08  17:00 Колос Ковалёвка ... Кривбасс 2.55 3.30 2.80
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