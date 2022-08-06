Срна - об украинском футболисте: «Он третий после Мбаппе и Винисиуса»

Экс-футболист сборной Хорватии и «Шахтёра» Дарио Срна, который сейчас работает в структуре «горняков», высказался о возможном трансфере полузащитника Михаила Мудрика.

«Президент не готов продавать сегодня Мудрика. Для меня Мудрик - лучший футболист Европы на этой позиции после Мбаппе и Винисиуса. У него безумный потенциал», - передает слова Дарио ua.tribuna.com.

21-летний полузащитник выступает за «Шахтёр» с января прошлого года. Контракт Михаила с украинским клубом рассчитан до середины 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в девять миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Украины Мудрик забил два гола и отдал шесть ассистов в 11 встречах.