«Шахтёр» определился с местом тренировок

Стало известно, где будут тренироваться футболисты донецкого «Шахтёра». Как информирует клубная пресс-служба, «горняки» заключили соглашение с тренировочным центром футбольного клуба «Легия» (Варшава). Об этом сообщается на официальном сайте украинского коллектива.

Договор между сторонами рассчитан на период с августа до ноября текущего года.

Также отмечается, что на футбольных полях комплекса «Легии» будет проводить свои матчи «Шахтёр» U19 в рамках Юношеской лиги УЕФА.

Ранее в СМИ сообщалось, что матч-открытие украинской Премьер-лиги «горняки» проведут на стадионе «Олимпийский» в Киеве.