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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Гендиректор «Шахтёра»: «Наш футбол убили, а в России спокойно играют»

01 Августа 2022 • 08:15 Комментировать

Футбольный функционер Сергей Палкин, который занимает пост генерального директора донецкого «Шахтёра», высказался относительно российского футбола в контексте сложностей проведения украинской Премьер-лиги.

«Наш футбол убили, а в России спокойно играют и еще претендуют на то, чтобы выступать в ЛЧ. У них все в порядке, а мы страдаем. А ФИФА их еще и поддерживает», - приводятся слова функционера на страницах ua.tribuna.com.

Напомним, что российские клубы получили дисквалификацию из еврокубков на сезон-2022/2023. Новый розыгрыш Премьер-лиги стартовал в середине июля. После трех туров лидером чемпионата является петербургский «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Сергей Палкин
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