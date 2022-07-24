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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Раскрыта причина срыва трансфера Ракицкого в «Шахтёр»

24 Июля 2022 • 07:46 Комментировать

Стало известно, почему украинский защитник Ярослав Ракицкий не вернулся в донецкий «Шахтёр». Футболист проходил подготовку к сезону с «горняками» и все шло к подписанию контракта, однако сделка сорвалась.

Как сообщается на ютуб-канале ТаТоТаке, переход не состоялся из-за позиции игрока. Семья Ракицкого приняла решение не возвращаться в украинский клуб. Ярослав не стал идти против мнения родных и отказал «горнякам».

В конечном счете Ракицкий принял предложение из чемпионата Турции. Защитник заключил контракт с клубом «Адана Демирспор». Соглашение рассчитано на один год и предусматривает пролонгацию на сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Ярослав Ракицкий
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