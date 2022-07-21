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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

В «Шахтёре» анонсировали новые трансферы

21 Июля 2022 • 06:41 Комментировать

Экс-защитник донецкого «Шахтёра» Дарио Срна, ныне работающий в структуре украинского клуба, высказался о нынешнем положении дел в команде. Он подчеркнул, что «горняки» планируют усилиться несколькими игроками.

В разговоре с клубной пресс-службой функционер заявил, что высшее руководство не забывает о команде. По словам Дарио, в ближайшее время в «Шахтёр» придут новые футболисты, которые усилят команду.

Напомним, что по завершении прошлого сезона команду покинул итальянский тренер Роберто де Дзерби. Вместо него «Шахтёр» возглавил хорватский специалист Игор Йовичевич.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Дарио Срна Трансферы футбола - лето 2022
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