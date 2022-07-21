В «Шахтёре» анонсировали новые трансферы

Экс-защитник донецкого «Шахтёра» Дарио Срна, ныне работающий в структуре украинского клуба, высказался о нынешнем положении дел в команде. Он подчеркнул, что «горняки» планируют усилиться несколькими игроками.

В разговоре с клубной пресс-службой функционер заявил, что высшее руководство не забывает о команде. По словам Дарио, в ближайшее время в «Шахтёр» придут новые футболисты, которые усилят команду.

Напомним, что по завершении прошлого сезона команду покинул итальянский тренер Роберто де Дзерби. Вместо него «Шахтёр» возглавил хорватский специалист Игор Йовичевич.