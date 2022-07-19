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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

В «Шахтёре» заявили, что потеряли 50 миллионов евро из-за ФИФА

19 Июля 2022 • 09:50 Комментировать

Футбольный функционер Сергей Палкин, занимающий пост генерального директора донецкого «Шахтёра», высказался относительно денежных потерь клуба из-за нового правила ФИФА, позволяющего иностранным игрокам приостанавливать контракты с украинским клубами.

В интервью Sport.ua руководитель заявил, что из-за нововведения «горняки» не досчитались порядка 50 миллионов евро на трансферах нескольких игроков.

«Они оставили нас без компенсации, хотя могли перейти в новые команды на более выгодных условиях», - сказал Палкин.

Стоит отметить, что из-за решения ФИФА сорвались трансферы бразильцев Тете и Манора Саломона.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Сергей Палкин
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