В «Шахтёре» заявили, что потеряли 50 миллионов евро из-за ФИФА

Футбольный функционер Сергей Палкин, занимающий пост генерального директора донецкого «Шахтёра», высказался относительно денежных потерь клуба из-за нового правила ФИФА, позволяющего иностранным игрокам приостанавливать контракты с украинским клубами.

В интервью Sport.ua руководитель заявил, что из-за нововведения «горняки» не досчитались порядка 50 миллионов евро на трансферах нескольких игроков.

«Они оставили нас без компенсации, хотя могли перейти в новые команды на более выгодных условиях», - сказал Палкин.

Стоит отметить, что из-за решения ФИФА сорвались трансферы бразильцев Тете и Манора Саломона.