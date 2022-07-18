Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Украины. Премьер-Лига

​«Шахтёр» в судебном порядке требует от ФИФА 50 миллионов евро

18 Июля 2022 • 18:27 Комментировать

Поправка ФИФА, позволяющая иностранцам приостанавливать контракты, распространяется и на украинские клубы. «Шахтёр» решил обжаловать это решение, направив иск в Спортивный арбитражный суд (CAS). Как сообщает The Athletic, «горняки» требуют от ФИФА возмещения ущерба в размере 50 миллионов евро. Примерно такую сумму донецкий клуб, по своим подсчётам, мог бы заработать за счёт продажи четырёх легионеров. Поправка ФИФА не позволила «Шахтёру» осуществить эти трансферы.

Напомним, что «Шахтёр» в сезоне 2022/2023 выступит на групповой стадии Лиги чемпионов. Чемпион Украины будет проводить домашние матчи в Варшаве.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Июля
18:27 · Украина. Премьер-лига
​«Шахтёр» в судебном порядке требует от ФИФА 50 миллионов евро
17 Июля
06:52 · Украина. Премьер-лига
Ракицкий присоединится к донецкому «Шахтёру»
06:45 · Россия. Премьер-лига
Экс-защитник «Зенита» переходит в украинский клуб
16 Июля
04:13 · Украина. Премьер-лига
Луис Адриано тепло вспоминает Луческу
14 Июля
14:12 · Англия. Премьер-лига
Лондонский «Арсенал» хочет купить защитника сборной Украины
10:43 · Украина. Премьер-лига
«Шахтёр» определился с новым главным тренером
07:30 · Голландия. Эредивизие
«Аякс» готов потратить 15 миллионов евро на украинского футболиста
13 Июля
08:22 · Италия. Серия А
Клуб Серии А усилится игроком из чемпионата Украины
12 Июля
23:58 · Франция. Лига 1
«Лион» взял реванш у киевского «Динамо» за вечернее поражение
09:43 · Англия. Премьер-лига
Лондонский клуб близок к покупке украинца
07:28 · Англия. Премьер-лига
«Динамо» предложило бессрочный контракт Ярмоленко
06:01 · Голландия. Эредивизие
«Аякс» планирует подписать украинского защитника
11 Июля
19:50 · Украина. Премьер-лига
Определена дата старта нового сезона чемпионата Украины
11:39 · Украина. Премьер-лига
«Шахтёр» лишился главного тренера
06:19 · Украина. Премьер-лига
Ярмоленко близок к возвращению в киевское «Динамо»
Все новости
Рекомендуем