​«Шахтёр» в судебном порядке требует от ФИФА 50 миллионов евро

Поправка ФИФА, позволяющая иностранцам приостанавливать контракты, распространяется и на украинские клубы. «Шахтёр» решил обжаловать это решение, направив иск в Спортивный арбитражный суд (CAS). Как сообщает The Athletic, «горняки» требуют от ФИФА возмещения ущерба в размере 50 миллионов евро. Примерно такую сумму донецкий клуб, по своим подсчётам, мог бы заработать за счёт продажи четырёх легионеров. Поправка ФИФА не позволила «Шахтёру» осуществить эти трансферы.

Напомним, что «Шахтёр» в сезоне 2022/2023 выступит на групповой стадии Лиги чемпионов. Чемпион Украины будет проводить домашние матчи в Варшаве.