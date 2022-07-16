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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Луис Адриано тепло вспоминает Луческу

16 Июля 2022 • 04:13 Комментировать

Экс-нападающий донецкого «Шахтёра» Луис Адриано тепло отозвался о румынском наставнике Мирче Луческу, с которым он работал в недавнем прошлом. Адриано сравнил Луческу с отцом - настолько близкие отношения сложились между ними.

Адриано покинул «Шахтёр» в 2015 году после восьми лет выступлений в составе клуба, он перебрался в «Милан», а позже выступал за московский «Спартак».

- Можно очень долго говорить о Луческу - до завтра, наверное. Он многое мне дал. Для меня он был как отец, он сформировал меня как игрока. Мы до сих пор поддерживаем отношения и общаемся, - цитирует Адриано Yeni Haber.

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Евро-Футбол.Ру,
Мирча Луческу Луис Адриано
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