«Шахтёр» определился с новым главным тренером

Хорватский специалист Игор Йовичевич стал новым главным тренером «Шахтёра», сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Йовичевич подписал с «Шахтёром» двухлетнее соглашение. На этом посту он сменил итальянца Роберто де Дзерби, ранее покинувшего команду по обоюдному согласию сторон.

Ранее 48-летний хорват работал в клубах «Карпаты», «Днепр-1» и в загребском «Динамо».

Напомним, что «Шахтёр» является 13-кратным чемпионом Украины, а также 13-кратным обладателем Кубка страны. Кроме того, в 2009 году команда из Донецка сумела одержать победу в Кубке УЕФА.