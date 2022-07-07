Итальянский тренер де Дзерби ушёл из «Шахтёра»

Донецкий «Шахтёр» лишился главного тренера. Эту должность покинул итальянский специалист Роберто де Дзерби, об этом информирует Sky Sport Italia.

Согласно сведениям источника, контракт между наставником и «горняками», действовавший до середины 2023 года, был досрочно расторгнут. Таким образом, теперь агент де Дзерби может начать подыскивать своему клиенту новое место работы.

Напомним, что итальянский специалист возглавил донецкую команду в мае прошлого года, заключив двухлетнее соглашение. Под руководством де Дзерби «Шахтёр» одержал 20 побед в 30 поединках.