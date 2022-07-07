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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Итальянский тренер де Дзерби ушёл из «Шахтёра»

07 Июля 2022 • 09:19 Комментировать

Донецкий «Шахтёр» лишился главного тренера. Эту должность покинул итальянский специалист Роберто де Дзерби, об этом информирует Sky Sport Italia.

Согласно сведениям источника, контракт между наставником и «горняками», действовавший до середины 2023 года, был досрочно расторгнут. Таким образом, теперь агент де Дзерби может начать подыскивать своему клиенту новое место работы.

Напомним, что итальянский специалист возглавил донецкую команду в мае прошлого года, заключив двухлетнее соглашение. Под руководством де Дзерби «Шахтёр» одержал 20 побед в 30 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Роберто де Дзерби
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