Бывший тренер «Шерифа» возглавил украинский клуб

Мы уже сообщали о том, что бывший тренер тираспольского «Шерифа», добившийся с ним громких успехов прошлой осенью, внезапно воспылал порывом патриотизма и вернулся в Украину, объявив о вступлении в ряды вооруженных сил Украины.

Но, как сообщает moldfootball.md, Вернидуб решил одновременно и тренировать украинский «Кривбасс», подписав с клубом трехлетний контракт. Заниматься этим он будет в свободное от службы время, ради чего армейские командиры даже перевели 56-летнего Вернидуба на службу в Кривой Рог - город, в котором не идут активные боевые действия.

Напомним, что чемпионат Украины возобновится в августе.