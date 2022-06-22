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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Бывший тренер «Шерифа» возглавил украинский клуб

22 Июня 2022 • 09:56 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что бывший тренер тираспольского «Шерифа», добившийся с ним громких успехов прошлой осенью, внезапно воспылал порывом патриотизма и вернулся в Украину, объявив о вступлении в ряды вооруженных сил Украины.

Но, как сообщает moldfootball.md, Вернидуб решил одновременно и тренировать украинский «Кривбасс», подписав с клубом трехлетний контракт. Заниматься этим он будет в свободное от службы время, ради чего армейские командиры даже перевели 56-летнего Вернидуба на службу в Кривой Рог - город, в котором не идут активные боевые действия.

Напомним, что чемпионат Украины возобновится в августе.

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Евро-Футбол.Ру,
Кривбасс Юрий Вернидуб
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