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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Бразильский клуб планирует арендовать полузащитника «Шахтёра»

22 Июня 2022 • 07:26 Комментировать

Бразильский полузащитник донецкого «Шахтёра» Педриньо может покинуть украинскую команду и продолжить карьеру на родине.

По информации Goal.com, 24-летний бразильский футболист попал в сферу интересов «Атлетико Минейро». Представители бразильской команды хотят арендовать полузащитника с правом последующего выкупа. Стоит отметить, что горняки готовы продать Педриньо, но только за солидную сумму в 18 миллионов евро.

Напомним, что в прошлом сезоне Педриньо провёл в украинском чемпионате 11 матчей, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Атлетико Минейро Педриньо
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