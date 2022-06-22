Бразильский клуб планирует арендовать полузащитника «Шахтёра»

Бразильский полузащитник донецкого «Шахтёра» Педриньо может покинуть украинскую команду и продолжить карьеру на родине.

По информации Goal.com, 24-летний бразильский футболист попал в сферу интересов «Атлетико Минейро». Представители бразильской команды хотят арендовать полузащитника с правом последующего выкупа. Стоит отметить, что горняки готовы продать Педриньо, но только за солидную сумму в 18 миллионов евро.

Напомним, что в прошлом сезоне Педриньо провёл в украинском чемпионате 11 матчей, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи.