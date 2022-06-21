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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

«Шериф» представил нового тренера, который сменил Вернидуба

21 Июня 2022 • 19:55 Комментировать

Пресс-служба молдавского «Шерифа» сообщила о том, что главным тренером команды стал хорватский специалист Степан Томас.

8 июня наставник «Шерифа» Юрий Вернидуб ушёл с поста главного тренера команды. Он возглавил команду зимой 2021 года и привёл клуб к чемпионству. Кроме того, он выводил клуб из Тирасполя в групповой этап Лиги чемпионов. Сегодня, 21 июня, стало известно, что Вернидуб возглавил украинский «Кривбасс» из Кривого Рога.

Ранее эта команда направила письмо руководству Украинской премьер-лиги, чтобы при возобновлении чемпионата страны игры проходили на территории Украины.


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Евро-Футбол.Ру,
Шериф Кривбасс Юрий Вернидуб
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