Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Бывший главный тренер «Шерифа» Вернидуб возглавил украинский «Кривбасс»

21 Июня 2022 • 14:04 Комментировать

Украинский специалист Юрий Вернидуб объявлен главным тренером «Кривбасса» из Кривого Рога, сообщила пресс-служба клуба.

Напомним, что последним клубом, в котором работал 56-летний Вернидуб, стал молдавский «Шериф». За время работы украинского тренера в Молдавии команда выходила в групповой этап Лиги чемпионов и дважды становилась чемпионом страны.

«Кривбасс» в сезоне-2021/22, который досрочно завершился 26 апреля, гарантировал себе участие в Премьер-лиге. Ранее руководство команды обратилось к руководству УПЛ, чтобы возобновить чемпионат Украины и проводить матчи на территории страны.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Шериф Кривбасс Юрий Вернидуб УПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Июня
14:04 · Украина. Премьер-лига
Бывший главный тренер «Шерифа» Вернидуб возглавил украинский «Кривбасс»
08:38 · Украина. Премьер-лига
«Шахтёр» покинет Украину, чтобы сохранить легионеров
20 Июня
19:36 · Италия. Серия А
«Лацио» оформил трансфер полузащитника «Шахтёра»
14:09 · Украина. Премьер-лига
Команда из первой лиги УПЛ предложила провести чемпионат на территории Украины
06:54 · Италия. Серия А
Форвард сборной Украины может перебраться в «Болонью»
18 Июня
14:54 · Италия. Серия А
«Торино» определился с кандидатами на замену Белотти
17 Июня
07:23 · Украина. Премьер-лига
Защитник «Шахтёра» может переехать в Турцию
16 Июня
21:42 · Украина. Премьер-лига
Чемпионат Украины возобновится в августе
17:55 · Украина. Премьер-лига
«Бенфика» подписала форварда «Шахтёра» Нереса
10:54 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» близок к трансферу Соломона
13 Июня
08:39 · Италия. Серия А
«Ювентус» нашёл замену Дибале в украинском гранде
07:36 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник киевского «Динамо» может перейти в «Ливерпуль»
12 Июня
18:55 · Италия. Серия А
Защитник «Шахтёра» Додо перейдёт в «Фиорентину»
11 Июня
08:18 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» может подписать защитника киевского «Динамо»
08:12 · Украина. Премьер-лига
Игрок сборной Украины отказался от перехода в «Ювентус» и «Барселону»
Все новости
Рекомендуем