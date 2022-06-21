Бывший главный тренер «Шерифа» Вернидуб возглавил украинский «Кривбасс»

Украинский специалист Юрий Вернидуб объявлен главным тренером «Кривбасса» из Кривого Рога, сообщила пресс-служба клуба.

Напомним, что последним клубом, в котором работал 56-летний Вернидуб, стал молдавский «Шериф». За время работы украинского тренера в Молдавии команда выходила в групповой этап Лиги чемпионов и дважды становилась чемпионом страны.

«Кривбасс» в сезоне-2021/22, который досрочно завершился 26 апреля, гарантировал себе участие в Премьер-лиге. Ранее руководство команды обратилось к руководству УПЛ, чтобы возобновить чемпионат Украины и проводить матчи на территории страны.