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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

«Шахтёр» покинет Украину, чтобы сохранить легионеров

21 Июня 2022 • 08:38 Комментировать

В донецком «Шахтёре» приняли решение о том, где команда проведет предсезонную подготовку. Как информирует UA-Football, украинский гранд намерен провести сборы в Польше.

Источник сообщает, что таким образом донецкий клуб рассчитывает сохранить в команде хоть каких-то легионеров, которые не желают находиться на территории Украины. «Шахтёр» также планирует играть в Польше матчи Лиги чемпионов.

При этом приоритетным местом проведения поединков для «горняков» является город Львов.

Ранее донецкий клуб покинули бразильцы Маркос Алонсо и Давид Нерес. Они перешли в римский «Лацио» и лиссабонскую «Бенфику» соответственно.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк
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