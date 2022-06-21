«Шахтёр» покинет Украину, чтобы сохранить легионеров

В донецком «Шахтёре» приняли решение о том, где команда проведет предсезонную подготовку. Как информирует UA-Football, украинский гранд намерен провести сборы в Польше.

Источник сообщает, что таким образом донецкий клуб рассчитывает сохранить в команде хоть каких-то легионеров, которые не желают находиться на территории Украины. «Шахтёр» также планирует играть в Польше матчи Лиги чемпионов.

При этом приоритетным местом проведения поединков для «горняков» является город Львов.

Ранее донецкий клуб покинули бразильцы Маркос Алонсо и Давид Нерес. Они перешли в римский «Лацио» и лиссабонскую «Бенфику» соответственно.