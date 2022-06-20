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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Команда из первой лиги УПЛ предложила провести чемпионат на территории Украины

20 Июня 2022 • 14:09 Комментировать

Футбольный клуб «Кривбасс» из Кривого Рога на официальном сайте команды опубликовал заявление, в котором призвал клубы Премьер-лиги провести чемпионат Украины на территории страны.

Напомним, некоторое время назад руководство Украинской премьер-лиги сообщило о желании возобновить чемпионат, несмотря на военное положение в стране. Некоторые команды предложили провести чемпионат в других странах.

На своём официальном сайте команда «Кривбасс» обратилась ко всем участникам УПЛ, руководителям и владельцам команд. В команде попросили поддержать вариант проведения следующего футбольного сезона только на Украине. В клубе из Кривого Рога сделали акцент на то, что в перспективе может быть утерян весь украинский футбол.

По итогам прошедшего сезона «Кривбасс» занял второе место во второй лиге и вышел в Премьер-лигу. Чемпионом УПЛ стал «Шахтёр», вторым стало киевское «Динамо».   


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Евро-Футбол.Ру,
Кривбасс Шахтёр Донецк Динамо Киев УПЛ
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