Защитник «Шахтёра» может переехать в Турцию

Бразильский защитник донецкого «Шахтёра» Марлон может перебраться в турецкий чемпионат.

По информации журналиста Юнуса Эмре Селя, в услугах 26-летнего бразильского футболиста заинтересован «Трабзонспор», который до этого уже трижды пытался подписать игрока. Сейчас стороны близки к тому, чтобы договориться по поводу трансфера. Сам Марлон не против сменить клубную прописку и перебраться в турецкий чемпионат.

Напомним, что в прошедшем сезоне Марлон провёл в украинском чемпионате в составе «Шахтёра» 12 поединков, в которых получил две жёлтые карточки и одну красную.