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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Защитник «Шахтёра» может переехать в Турцию

17 Июня 2022 • 07:23 Комментировать

Бразильский защитник донецкого «Шахтёра» Марлон может перебраться в турецкий чемпионат.

По информации журналиста Юнуса Эмре Селя, в услугах 26-летнего бразильского футболиста заинтересован «Трабзонспор», который до этого уже трижды пытался подписать игрока. Сейчас стороны близки к тому, чтобы договориться по поводу трансфера. Сам Марлон не против сменить клубную прописку и перебраться в турецкий чемпионат.

Напомним, что в прошедшем сезоне Марлон провёл в украинском чемпионате в составе «Шахтёра» 12 поединков, в которых получил две жёлтые карточки и одну красную.

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Евро-Футбол.Ру,
Трабзонспор Шахтёр Донецк Марлон
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