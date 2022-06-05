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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Стало известно, когда возобновится чемпионат Украины

05 Июня 2022 • 13:08 Комментировать

Руководитель Украинской федерации футбола Андрей Павелко рассказал журналистам о том, когда должен будет возобновиться чемпионат Украины по футболу.

Как передаёт слова Павелко AP News, президент Украины Владимир Зеленский считает, что футбол очень важен, так как он способен отвлечь людей от всего происходящего. Глава УАФ отметил, что совместно с президентом было принято решение о том, что украинский чемпионат будет возобновлён уже в августе этого года.

Напомним, что чемпионат Украины по футболу был прерван, а затем и досрочно завершён из-за введения в стране военного положения.

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат Украины Андрей Павелко
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