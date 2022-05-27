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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

«Готов на все для Украины» - Шевченко рассказал, как ему позвонил Зеленский

27 Мая 2022 • 04:42 Комментировать

Бывший обладатель «Золотого мяча» Андрей Шевченко находится в Италии и оттуда всячески «поддерживает Украину». Недавно мы сообщали о том, что он подумывал вступить в ряды ВСУ, затем категорично поддержал санкции в отношении российского спорта, а сейчас рассказал общественности, как ему позвонил Владимир Зеленский - и какие на него нахлынули эмоции.

- Когда мне позвонили из окружения Зеленского, чтобы сказать, что я им нужен, то я даже не дал им закончить фразу - «Я готов, готов!», прокричал я в трубку. Они «но мы же даже не сказали тебе, в чем дело». «А мне и не надо, я на все готов ради Украины», - патетически рассказал Шевченко в интервью итальянскому изданию Oggi.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко
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