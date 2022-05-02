Де Дзерби может покинуть «Шахтёр»

Главный тренер донецкого «Шахтёра» Роберто де Дзерби может покинуть команду, которую возглавил летом 2021 года. Ранее Федерация футбола Украины официально заявила о досрочном завершении сезона.

«Возможно, это мои последние дни в «Шахтёре». Я говорил с каждым: с игроками и с руководством. Если чемпионат Украины возобновится, то я хотел бы остаться, если же нет – я хотел бы продолжить карьеру в другом месте», – цитирует де Дзерби журналист Николо Скира.

Напомним, что ранее Роберто де Дзерби тренировал «Сассуоло». Летом итальянец рассматривался в качестве одного из главных кандидатов на назначение в туринский «Ювентус».