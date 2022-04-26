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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

УПЛ объявила о досрочном завершении чемпионата

26 Апреля 2022 • 19:05 Комментировать (2)

Украинская премьер-лига объявила о том, что чемпионат завершен досрочно.

Сообщается, что по состоянию, когда на Украине начались военные действия – 24 февраля. УПЛ объявила о приостановке чемпионата. На этот момент в Украинской премьер-лиге лидировал «Шахтёр». Было принято решение, что донецкий клуб стал досрочно чемпионом по состоянию на 24 февраля.

Напомним, в турнирной таблице УПЛ «Шахтёр» занимает первое место после 18 туров. В активе у команды Роберто Де Дзерби 47 очков. У, идущего на втором месте киевском «Динамо» - 45. Тройку лучших замкнул «Днепр-1», набрав 40 очков.    


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