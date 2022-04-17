«Динамо» Киев отказалось отпускать футболистов в сборную Украины

Руководители киевского «Динамо» отказались отпустить футболистов в сборную Украины. В конце апреля игроки должны были попасть на тренировочный сбор. Об отказе «Динамо» сообщает издание Sport.ua (журналист — Сергей Болотников).

Основная причина — серия благотворительных матчей, которая была запланирована клубом чуть раньше. «Динамо» сыграет с рядом европейских грандов. Вся прибыль с продажи билетов будет отдана украинским беженцам.

Киевляне приняли такое решение не просто так. Они считают, что футболистам необходима совместная игровая практика.

Сборы пройдут не на территории Украины. Таковые были запланированы в Словении.

Мирон Маркевич уже призвал футболистов «Динамо» Киев приехать и начать работу в сборной.