Стало известно, сколько «Зальцбург» заплатит за полузащитника «Шахтёра» Фернандо

Руководители австрийского «Зальцбурга» в ближайшее время подпишут контракт с бразильским полузащитником донецкого «Шахтёра» Фернандо Педро.

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, австрийская команда заплатит за 23-летнего бразильского футболиста около шести миллионов евро. Напомним, что Фернандо должен заменить в «Зальцбурге» форварда Карима Адейеми, который летом может сменить клубную прописку и перебраться в дортмундскую «Боруссию».

В этом сезоне Фернандо Педро провёл в украинском чемпионате семь матчей, в которых забил пять голов и сделал два ассиста.