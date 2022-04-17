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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Стало известно, сколько «Зальцбург» заплатит за полузащитника «Шахтёра» Фернандо

17 Апреля 2022 • 09:06 Комментировать

Руководители австрийского «Зальцбурга» в ближайшее время подпишут контракт с бразильским полузащитником донецкого «Шахтёра» Фернандо Педро.

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, австрийская команда заплатит за 23-летнего бразильского футболиста около шести миллионов евро. Напомним, что Фернандо должен заменить в «Зальцбурге» форварда Карима Адейеми, который летом может сменить клубную прописку и перебраться в дортмундскую «Боруссию».

В этом сезоне Фернандо Педро провёл в украинском чемпионате семь матчей, в которых забил пять голов и сделал два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
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