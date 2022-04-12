Бывшего нападающего сборной Украины уволили с телевидения за отказ критиковать российских спортсменов

Бывшего нападающего сборной Украины и киевского «Динамо» Виктора Леоненко уволили с украинского телевидения за отказ осуждать российских спортсменов, сообщил представитель телеканала.

После одного из благотворительных матчей Леоненко заявил, что понимает россиян, отказавшихся комментировать ситуацию в Украине, объяснив их молчание страхом.

Помимо игры в украинских командах, Леоненко также защищал цвета московского «Динамо» в 1992 году. Футболист завершил профессиональную игровую карьеру 20 лет назад.