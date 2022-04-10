Ракицкий вернётся в «Шахтёр»

Украинский защитник Ярослав Ракицкий, который недавно расторг соглашение с питерским «Зенитом», вернётся в донецкий «Шахтёр».

Как сказал журналистам директор горняков Дарио Срна, 32-летний украинский футболист решил вернуться в «Шахтёр». Напомним, что Ракицкий является воспитанником донецкого клуба, за который выступал до января 2019 года. После этого Ярослав защищал цвета питерского «Зенита». Всего в составе «Шахтёра» защитник провёл более 300 матчей.

В этом сезоне Ярослав Ракицкий провёл в российском чемпионате 15 поединков, в которых забил один мяч и сделал четыре ассиста.