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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Ракицкий вернётся в «Шахтёр»

10 Апреля 2022 • 11:02 Комментировать

Украинский защитник Ярослав Ракицкий, который недавно расторг соглашение с питерским «Зенитом», вернётся в донецкий «Шахтёр».

Как сказал журналистам директор горняков Дарио Срна, 32-летний украинский футболист решил вернуться в «Шахтёр». Напомним, что Ракицкий является воспитанником донецкого клуба, за который выступал до января 2019 года. После этого Ярослав защищал цвета питерского «Зенита». Всего в составе «Шахтёра» защитник провёл более 300 матчей.

В этом сезоне Ярослав Ракицкий провёл в российском чемпионате 15 поединков, в которых забил один мяч и сделал четыре ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Ярослав Ракицкий
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