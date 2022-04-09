Защитник «Шахтёра» Витао перешел в «Интернасьонал»

Защитник донецкого «Шахтёра» Витао перешёл в бразильский клуб «Интернасьонал», сообщает официальный сайт «горняков».

Витао перешёл в украинский клуб из «Палмейраса» в сентябре 2019 года за 4 миллиона евро. В составе «Шахтера» футболист стал чемпионом Украины в сезоне 19/20.

В текущем розыгрыше украинского чемпионата 22-летний защитник принял участие в девяти матчах, не отметившись результативными действиями.

После 18 туров «Шахтёр» лидирует в турнирной таблице УПЛ. Напомним, сезон был прерван в феврале из-за политической ситуации в стране.