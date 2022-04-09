«Шахтер» планирует продать одного из украинских талантов

Донецкий «Шахтер» продолжает работать на рынке трансферов. Менеджмент клуба собирается продать одного из наиболее талантливых украинских футболистов — Михаила Мудрика.

Известный журналист Игорь Цыганык поделился неким инсайдом, сообщив, что «горняки» уже запланировали сделку.

Донецкий клуб ранее отклонял все предложения, которые поступали к руководству от европейских представителей. Теперь «Шахтер» существенно корректировал собственные планы. Все предложения о трансфере по Мудрику актуальны.

Рыночная стоимость украинца — 4 млн евро. Контракт с «Шахтером» действует до лета 2026 года.