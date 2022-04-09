Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Украины. Премьер-Лига

«Шахтер» планирует продать одного из украинских талантов

09 Апреля 2022 • 02:59 Комментировать

Донецкий «Шахтер» продолжает работать на рынке трансферов. Менеджмент клуба собирается продать одного из наиболее талантливых украинских футболистов — Михаила Мудрика.

Известный журналист Игорь Цыганык поделился неким инсайдом, сообщив, что «горняки» уже запланировали сделку.

Донецкий клуб ранее отклонял все предложения, которые поступали к руководству от европейских представителей. Теперь «Шахтер» существенно корректировал собственные планы. Все предложения о трансфере по Мудрику актуальны.

Рыночная стоимость украинца — 4 млн евро. Контракт с «Шахтером» действует до лета 2026 года.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Михаил Мудрик
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Идет 0 минута Львов 0:0 Олимпик Донецк
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Апреля
02:59 · Украина. Премьер-лига
«Шахтер» планирует продать одного из украинских талантов
08 Апреля
19:18 · Украина. Премьер-лига
Де Дзерби вернулся в расположение «Шахтера»
07 Апреля
04:22 · Украина. Премьер-лига
Де Дзерби продолжит работу с «Шахтером» в Турции
04:17 · Украина. Премьер-лига
«Шахтер» проведет несколько товарищеских матчей с европейскими грандами
01 Апреля
22:48 · Украина. Премьер-лига
Украинская «Заря» может прекратить существование 1
09:57 · Украина. Премьер-лига
«Коринтианс» арендовал полузащитника «Шахтёра»
02:46 · Украина. Премьер-лига
Майкон возвращается в Бразилию, его арендовал «Коринтианс»
31 Марта
13:55 · Англия. Премьер-лига
«Лион» работает над контрактом для Тете
30 Марта
00:23 · Украина. Премьер-лига
Вице-президент «Металлиста» высказался о подписании контракта с Ракицким 2
25 Марта
02:20 · Украина. Премьер-лига
Защитник «Шахтера» готовится к переезду в Турцию
24 Марта
02:30 · Украина. Премьер-лига
Очередной бразильский легионер покинет «Шахтер»
02:25 · Украина. Премьер-лига
Футболисты сборной Украины пытаются найти клубы для тренировок
02:14 · Украина. Премьер-лига
Капитан «Динамо» Киев может переехать в Румынию
23 Марта
18:59 · Украина. Премьер-лига
Владелец «Динамо» Киев вывез из Украины 17.6 млн долларов наличными 1
18:12 · Украина. Премьер-лига
«Шахтер» покинет еще один бразильский легионер
Все новости
Рекомендуем