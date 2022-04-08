Де Дзерби вернулся в расположение «Шахтера»

Главный тренер «Шахтера» Роберто де Дзерби вернулся в расположение клуба в Турции. «Горняки» проведут сбор и несколько товарищеских матчей с европейскими грандами.

«Мы собрались здесь больше, как друзья. Мы приехали, чтобы поддержать наших ребят. Я хочу помочь всей Украине в такой сложной ситуации. Мои планы и амбиции на данный момент связаны только с «Шахтером». Сегодня с трепетом ожидаем, что будет в следующем сезоне. Уверен, что вскоре все закончится, а мы вернемся на футбольное поле» — сказал де Дзерби пресс-службе.