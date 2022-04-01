Украинская «Заря» может прекратить существование

Негативные новости поступают из Украины. УПЛ приостановили до окончания боевых действий, но появляются печальные новости. Известный украинский журналист Игорь Цыганык сообщил, что «Заря» может прекратить свое существование.

«Заря» — бизнес-проект. Здесь берут футболистов для того, чтобы перепродать их в будущем. На данный момент нет футбола, бюджета и продаж. Тратить собственные деньги на следующий сезон либо на окончание текущего смысла уже нет. Бизнес не захочет инвестировать, ибо потерял гораздо больше на Украине. Не исключаю, что появятся новые клубы, но у «Зари» явно проблемы».