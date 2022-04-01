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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Украинская «Заря» может прекратить существование

01 Апреля 2022 • 22:48 Комментировать

Негативные новости поступают из Украины. УПЛ приостановили до окончания боевых действий, но появляются печальные новости. Известный украинский журналист Игорь Цыганык сообщил, что «Заря» может прекратить свое существование.

«Заря» — бизнес-проект. Здесь берут футболистов для того, чтобы перепродать их в будущем. На данный момент нет футбола, бюджета и продаж. Тратить собственные деньги на следующий сезон либо на окончание текущего смысла уже нет. Бизнес не захочет инвестировать, ибо потерял гораздо больше на Украине. Не исключаю, что появятся новые клубы, но у «Зари» явно проблемы».


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Евро-Футбол.Ру,
Заря Луганск
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