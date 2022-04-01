Майкон возвращается в Бразилию, его арендовал «Коринтианс»

Бразильский хавбек донецкого «Шахтёра» Майкон остаток сезона проведет у себя на родине в «Коринтиансе», который арендовал футболиста. В силу осложнившейся военно-политической обстановки в Восточной Европе «Шахтёр» пока что не принимает участия в играх чемпионата Украины, а потому руководство клуба не стало возражать против сдачи 24-летнего Майкона в аренду, вплоть до конца 2022 года.

О своем приобретении бразильская сторона объявила в командных социальных сетях. Его действующее соглашение с донецким «Шахтёром» рассчитано до 2025 года.