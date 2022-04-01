Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Майкон возвращается в Бразилию, его арендовал «Коринтианс»

01 Апреля 2022 • 02:46 Комментировать
Шахтёр Донецк
0:0
Мариуполь
отменен

Бразильский хавбек донецкого «Шахтёра» Майкон остаток сезона проведет у себя на родине в «Коринтиансе», который арендовал футболиста. В силу осложнившейся военно-политической обстановки в Восточной Европе «Шахтёр» пока что не принимает участия в играх чемпионата Украины, а потому руководство клуба не стало возражать против сдачи 24-летнего Майкона в аренду, вплоть до конца 2022 года.

О своем приобретении бразильская сторона объявила в командных социальных сетях. Его действующее соглашение с донецким  «Шахтёром» рассчитано до 2025 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Коринтианс Майкон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Апреля
02:46 · Украина. Премьер-лига
Майкон возвращается в Бразилию, его арендовал «Коринтианс»
31 Марта
13:55 · Англия. Премьер-лига
«Лион» работает над контрактом для Тете
30 Марта
00:23 · Украина. Премьер-лига
Вице-президент «Металлиста» высказался о подписании контракта с Ракицким 2
25 Марта
02:20 · Украина. Премьер-лига
Защитник «Шахтера» готовится к переезду в Турцию
24 Марта
02:30 · Украина. Премьер-лига
Очередной бразильский легионер покинет «Шахтер»
02:25 · Украина. Премьер-лига
Футболисты сборной Украины пытаются найти клубы для тренировок
02:14 · Украина. Премьер-лига
Капитан «Динамо» Киев может переехать в Румынию
23 Марта
18:59 · Украина. Премьер-лига
Владелец «Динамо» Киев вывез из Украины 17.6 млн долларов наличными 1
18:12 · Украина. Премьер-лига
«Шахтер» покинет еще один бразильский легионер
22 Марта
12:06 · Франция. Лига 1
«Лион» хочет подписать Давида Нереса из донецкого «Шахтёра»
19 Марта
01:43 · Украина. Премьер-лига
Де Дзерби ждёт возможность вернуться в «Шахтёр»
18 Марта
10:37 · Украина. Премьер-лига
Защитник киевского «Динамо» перебрался в «Лех»
17 Марта
03:27 · Украина. Премьер-лига
«Металлист» покинет еще один легионер 1
02:59 · Украина. Премьер-лига
Экс-футболист сборной Украины вернулся в Бразилию
02:52 · Украина. Премьер-лига
Очередной легионер «Шахтера» покидает команду
Все новости
Рекомендуем