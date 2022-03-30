Вице-президент «Металлиста» высказался о подписании контракта с Ракицким

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников прокомментировал ситуацию Ярослава Ракицкого. Сейчас футболист тренируется с командой из Харькова в Турции и поддерживает форму.

— Где Ракицкий продолжит карьеру?

— Спросите у Ярика. У него достаточно предложений от разных клубов и чемпионатов. Он в отличной форме. Разрыв контракта с «Зенитом» — отличный поступок. Он высказал свою позицию. Может, после этого его вернут в сборную Украины.

У «Металлиста» нет такого футболиста, как Ракицкий.

— В планах есть подписание контракта с ним?

— Нет. У нас новая команда. Ракицкий — слишком большой футболист. Он выберет большие клубы.