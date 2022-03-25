Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Защитник «Шахтера» готовится к переезду в Турцию

25 Марта 2022 • 02:20 Комментировать

Центральный защитник донецкого «Шахтера» Витао может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Если верить изданию Transfers24hr, 22-летний футболист всерьёз заинтересовал одного из турецких грандов — «Фенербахче».

Менеджмент турков готовит для украинцев официальное предложение относительно перехода. Издание не сообщает, какой формат сделки рассматривается на данный момент: аренда или полноценный переход.

Следует отметить, что Витао имеет право в одностороннем порядке покинуть Украину до конца сезона и подписать контракт с другой командой.

Чуть ранее бразилец вел переговоры с «Интернасьоналом», но в итоге вариант с возвращением на родину отложили.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Витао
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Марта
02:20 · Украина. Премьер-лига
Защитник «Шахтера» готовится к переезду в Турцию
24 Марта
02:30 · Украина. Премьер-лига
Очередной бразильский легионер покинет «Шахтер»
02:25 · Украина. Премьер-лига
Футболисты сборной Украины пытаются найти клубы для тренировок
02:14 · Украина. Премьер-лига
Капитан «Динамо» Киев может переехать в Румынию
23 Марта
18:59 · Украина. Премьер-лига
Владелец «Динамо» Киев вывез из Украины 17.6 млн долларов наличными
18:12 · Украина. Премьер-лига
«Шахтер» покинет еще один бразильский легионер
22 Марта
12:06 · Франция. Лига 1
«Лион» хочет подписать Давида Нереса из донецкого «Шахтёра»
19 Марта
01:43 · Украина. Премьер-лига
Де Дзерби ждёт возможность вернуться в «Шахтёр»
18 Марта
10:37 · Украина. Премьер-лига
Защитник киевского «Динамо» перебрался в «Лех»
17 Марта
03:27 · Украина. Премьер-лига
«Металлист» покинет еще один легионер 1
02:59 · Украина. Премьер-лига
Экс-футболист сборной Украины вернулся в Бразилию
02:52 · Украина. Премьер-лига
Очередной легионер «Шахтера» покидает команду
15 Марта
18:56 · Украина. Премьер-лига
Полузащитник «Шахтера» вернется на время в Бразилию
14 Марта
23:45 · Украина. Премьер-лига
В Украине попытаются доиграть чемпионат по спортивному принципу
22:09 · Украина. Премьер-лига
Полузащитник «Динамо» Киев продолжит карьеру в Польше
Все новости
Рекомендуем