Защитник «Шахтера» готовится к переезду в Турцию

Центральный защитник донецкого «Шахтера» Витао может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Если верить изданию Transfers24hr, 22-летний футболист всерьёз заинтересовал одного из турецких грандов — «Фенербахче».

Менеджмент турков готовит для украинцев официальное предложение относительно перехода. Издание не сообщает, какой формат сделки рассматривается на данный момент: аренда или полноценный переход.

Следует отметить, что Витао имеет право в одностороннем порядке покинуть Украину до конца сезона и подписать контракт с другой командой.

Чуть ранее бразилец вел переговоры с «Интернасьоналом», но в итоге вариант с возвращением на родину отложили.