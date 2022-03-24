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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Очередной бразильский легионер покинет «Шахтер»

24 Марта 2022 • 02:30 Комментировать

Нападающий донецкого «Шахтера» Фернандо вскоре может подписать контракт с «Вислой», о чем сообщают польские СМИ.

Контракт между бразильцем и клубом был приостановлен до завершения текущего розыгрыша УПЛ. Фернандо продолжает искать варианты продолжения карьеры.

Недавно СМИ сообщили об интересе к форварду со стороны «Фламенго», но сам футболист, видимо, не захотел далеко уезжать из Украины.

В текущем сезоне Фернандо провел 14 матчей за «Шахтер» во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает футболиста в 3 млн евро.


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Шахтёр Донецк
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