Очередной бразильский легионер покинет «Шахтер»

Нападающий донецкого «Шахтера» Фернандо вскоре может подписать контракт с «Вислой», о чем сообщают польские СМИ.

Контракт между бразильцем и клубом был приостановлен до завершения текущего розыгрыша УПЛ. Фернандо продолжает искать варианты продолжения карьеры.

Недавно СМИ сообщили об интересе к форварду со стороны «Фламенго», но сам футболист, видимо, не захотел далеко уезжать из Украины.

В текущем сезоне Фернандо провел 14 матчей за «Шахтер» во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает футболиста в 3 млн евро.