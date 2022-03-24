Футболисты сборной Украины пытаются найти клубы для тренировок

Сложная ситуация в Украине заставляет футболистов искать варианты для поддержания игровой формы. Чемпионат приостановлен, клубы распустили футболистов, легионеры подписали контракты с зарубежными представителями.

Лидеры «Шахтера» Тарас Степаненко и Андрей Пятов пытаются найти клуб для тренировок.

ФИФА не разрешает украинцам приостановить контракт в одностороннем порядке, в отличие от легионеров. Футболисты сборной Украины оказались в тяжелом положении и без игровой практики.

Недавно стало известно, что вышеуказанные игроки пытались договориться с руководством румынского «Стяуа», дабы принимать участие в тренировочном процессе. Президент клуба был заинтересован в приглашении обоих и участии в официальных матчах, но технически это невозможно.