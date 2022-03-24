Капитан «Динамо» Киев может переехать в Румынию

Полузащитник «Динамо» Киев Сергей Сидорчук получил предложение из Румынии.

Украинский футболист не имеет права по закону продолжить карьеру в другом клубе и приостановить контракт в одностороннем порядке. ФИФА разрешает покидать Украину только легионерам.

Президент «Стяуа» прокомментировал возможный переход Сидорчука:

«Я разговаривал с Сидорчуком. Я лично выразил интерес с его подписанием, но это может произойти только летом. Пока он может приехать сюда для того, чтобы тренироваться. Сергей дал понять, что никуда уходить из «Динамо» не планирует».