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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

«Шахтер» покинет еще один бразильский легионер

23 Марта 2022 • 18:12 Комментировать

Сложная ситуация на Украине вынуждает легионеров не просто покидать страну, а уходить из клубов. Центральный защитник «Шахтера» Марлон ищет варианты для продолжения карьеры.

Летом 26-летнего бразильца пригласил лично Роберто де Дзерби, который ранее работал с парнем в «Сассуоло». Украинский клуб заплатил 12 млн евро за переход, а Марлон стал основным игроком в центре обороны.

Издание UOL сообщает, что Марлон вернется в Бразилию. Интерес выражает «Интернасьонал». Бразильцы готовы оформить сделку в ближайшее время.

«Шахтер» пока согласен только на аренду до конца 2022 года, что произошло и с другими легионерами из Бразилии.


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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Марлон
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