Де Дзерби ждёт возможность вернуться в «Шахтёр»

Наставник донецкого «Шахтёра» Роберто де Дзерби рассчитывает на то, что он сможет вернуться к рулю донецкого клуба. По его словам, он привык к клубу, к тому же, уважает свои контрактные обязательства. Его контракт рассчитан до июня 2023 года, он возглавил клуб в мае прошлого года.

- Возможность поработать с другой командой была, я получал предложения, но провел с «Шахтёром» уже семь месяцев, это проект, я настроился на него и хочу продолжать работать. Думаю, что чемпионат Украины возобновится и я смогу поработать еще хотя бы год. Не было даже мыслей куда-то уйти, хотя в клубе дали понять, что я могу сделать это, - цитирует слова де Дзерби La Gazzetta Dello Sport.