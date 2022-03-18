Защитник киевского «Динамо» перебрался в «Лех»

Польский защитник киевского «Динамо» Тошам Кендзера решил вернуться на родину и перебрался в клуб «Лех».

Как сообщает пресс-служба польской команды, 27-летний футболист воспользовался опцией ФИФА, приостановил соглашение с киевскими динамовцами и перебрался в «Лех». Стоит отметить, что Кендзера уже выступал за польский клуб с 2012 по 2017 год. Сам Томаш уже заявил, что он рад вернуться домой, где он чувствует себя максимально комфортно.

Напомним, что в этом сезоне Томаш Кендзера провёл в украинской лиге 15 поединков и отметился одним забитым мячом.