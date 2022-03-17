«Металлист» покинет еще один легионер из-за войны в Украине

Чемпионат Украины продолжают покидать легионеры. Полузащитник харьковского «Металлиста» Херонимо Поблете продолжит карьеру в «Индепендьенте».

На сегодняшний день между футболистом и аргентинским клубом подписано арендное соглашение до 30 июня 2022 года.

Поблете не так давно подписал контракт с «Металлистом» и сразу же отправился на сборы в Турцию. Боевые действия в Украине начались раньше, чем коллектив успел вернуться в Харьков.

Интересно, что жена и дети футболиста переехали в Украину и находились внутри страны до тех пор, пока ситуацию не помог разрешить министр спорта и туризма Аргентины.

Контракт Поблете с «Металлистом» работает до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 600 тысяч евро.