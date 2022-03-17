Экс-футболист сборной Украины вернулся в Бразилию

Экс-нападающий сборной Украины и донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес продолжит карьеру в «Коринтиасе». Клуб сообщил об этом на своем официальном сайте.

Футболист подписал контракт до конца 2023 года.

«Я очень счастлив, что мне удалось вернуться в Бразилию. Я давно хотел надеть футболку «Коринтиаса». Это большой клуб. Очень надеюсь, что получится помочь команде достичь поставленных целей».

34-летний футболист приехал играть в чемпионат Украины в 2011 году, где успел поиграть в донецком «Металлурге», «Динамо» Киев и «Шахтере».