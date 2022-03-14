Полузащитник «Динамо» Киев продолжит карьеру в Польше

Легионеры из Украины продолжают покидать страну в связи с боевыми действиями.

Сегодня стало известно, что полузащитник «Динамо» Киев Беньямин Вербич продолжит карьеру в польской «Легии».

В Польше словенец получил временный контракт до 30 июня 2022 года. Напоминаем, что ФИФА разрешает иностранцам покинуть Украину и подписать временные контракты.

1 июля 2022 года соглашение с «Динамо» будет восстановлено. Весь объем зарплаты на себя возьмет польский клуб до лета.

Вербич провел 13 матчей в УПЛ, забил 3 гола и сделал 2 передачи.