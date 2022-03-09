Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Федерация футбола Украина хочет лишить Тимощука всех титулов и наград

09 Марта 2022 • 14:25 Комментировать
Колос Ковалёвка
0:0
Динамо Киев
отменен
Комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола сделал заявление относительно ситуации с бывшим футболистом сборной Украины Анатолием Тимощуком.

Организация просит лишить экс-игрока сборной тренерской лицензии уровня Pro; всех государственных наград и почётных званий; титулов победителя и серебряного призёра чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины; а также исключить футболиста из официального реестра игроков сборных команд УАФ.

В официальном заявлении УАФ говорится, что это связано с тем, что Тимощук с момента начала спецоперации в Украине не только не сделал ни одного публичного заявления на этот счёт, но и продолжает сотрудничать с «Зенитом».

В то время как бывший клуб футболиста «Бавария» проводит акции в поддержку Украины. Таким сознательным выбором Тимощук наносит ущерб имиджу украинского футбола.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Анатолий Тимощук Украина
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Марта
14:25 · Украина. Премьер-лига
Федерация футбола Украина хочет лишить Тимощука всех титулов и наград
07 Марта
23:32 · Украина. Премьер-лига
Шевченко поблагодарил Италию за поддержку Украины
06 Марта
19:32 · Украина. Премьер-лига
На Украине допускают, что многие клубы могут прекратить существование
05 Марта
17:20 · Италия. Серия А
«Аталанта» может подписать нападающего «Шахтёра» Фернандо
13:00 · Украина. Премьер-лига
Италия готова принять у себя матчи чемпионата Украины
04 Марта
13:45 · Украина. Премьер-лига
Президент УЕФА рассказал, что поселил у себя дома игрока, который покинул Украину
01 Марта
17:43 · Украина. Премьер-лига
Главный тренер тираспольского «Шерифа» решил вступить в ряды ВСУ
17:37 · Украина. Премьер-лига
Фонсека: «Нас не покидало чувство опасности весь путь домой»
05:08 · Украина. Премьер-лига
Луческу: Думал, мне лето снится. А это - война
28 Февраля
22:47 · Украина. Премьер-лига
Де Дзерби: «Я не спал четыре дня»
14:34 · Англия. Премьер-лига
Абрамович присоединился к переговорам России и Украины для поиска мирного решения
00:34 · Украина. Премьер-лига
Де Дзерби покинул Киев
27 Февраля
20:55 · Украина. Премьер-лига
Велозу: «Разрушенные города я видел ещё в 2016 году»
14:38 · Украина. Премьер-лига
Бразильские легионеры «Шахтёра» обращаются в ФИФА, чтобы добиться расторжения контракта с дончанами
26 Февраля
22:41 · Украина. Премьер-лига
Фонсека сумел вырваться из Украины - он в Румынии
Все новости
Рекомендуем