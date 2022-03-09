Комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола сделал заявление относительно ситуации с бывшим футболистом сборной Украины Анатолием Тимощуком.
Организация просит лишить экс-игрока сборной тренерской лицензии уровня Pro; всех государственных наград и почётных званий; титулов победителя и серебряного призёра чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины; а также исключить футболиста из официального реестра игроков сборных команд УАФ.
В официальном заявлении УАФ говорится, что это связано с тем, что Тимощук с момента начала спецоперации в Украине не только не сделал ни одного публичного заявления на этот счёт, но и продолжает сотрудничать с «Зенитом».
В то время как бывший клуб футболиста «Бавария» проводит акции в поддержку Украины. Таким сознательным выбором Тимощук наносит ущерб имиджу украинского футбола.
Федерация футбола Украина хочет лишить Тимощука всех титулов и наград
|Колос Ковалёвка
|Динамо Киев
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