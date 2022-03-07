Шевченко поблагодарил Италию за поддержку Украины

Бывший нападающий киевского «Динамо», «Милана» и «Челси» Андрей Шевченко испытывает очень теплые чувства к Италии, с которой связаны его, безусловно, лучшие футбольные годы. Выступая в составе «Милана», Шевченко выиграл «Золотой мяч» в 2004 году, а сейчас он благодарен итальянцам за то, что они поддерживают Украину.

- Хочу поблагодарить всех итальянцев за поддержку моей страны. Это очень важно для нас. Для меня Италия - моя вторая родина, она всегда будет оставаться важнейшей страной для меня, а теперь она важна и для Украины, - заявил Шевченко, слова которого цитирует телеканал DAZN.